Andebol. Portugal perde com Islândia e fica mais longe das 'meias' do Europeu de Andebol

A seleção portuguesa de andebol perdeu hoje a Islândia por 28-25, no segundo encontro do Grupo 2 da ronda principal do Euro2020, em Malmö, ficando mais longe do apuramento para as meias-finais.



A equipa nacional sofre a primeira derrota nesta segunda fase frente à Islândia, em Malmo depois de uma vitória histórica sobre a Suécia.

Portugal estreou-se na sexta-feira a vencer na segunda fase do torneio, ao impor-se por histórico 35-25 à Suécia, num jogo em que surpreendeu a vice-campeã europeia e anfitriã do agrupamento ao jogar durante toda a segunda parte com o sistema atacante ‘sete contra seis'.



Na classificação, Portugal manteve-se com dois pontos, a dois de Noruega e Eslovénia, os mesmos de Hungria e Islândia e mais dois do que a Suécia, sendo que conta mais um jogo disputado, tal como os islandeses.



Seleção entra em jogo na próxima terça-feira frente à Eslovénia.