O Santa Clara confirma que chegou a acordo com a Portuguesa dos Desportos para o fim do empréstimo do guarda-redes João Lopes.

O brasileiro esteve uma época e meia nos Açores, mas foi pouco utilizado.

Na época passada participou em cinco jogos oficiais e esta meia temporada jogou um jogo, na Taça da Liga, contra o D. Chaves.