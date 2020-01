Paços e Gil empatam a zero

O Paços de Ferreira e o Gil Vicente pontuaram pela quarta jornada consecutiva na I Liga de futebol, ao empatarem a zero no Estádio Capital do Móvel.

Os pacenses somam duas vitórias e dois empates nos derradeiros quatro encontros, enquanto o conjunto de Barcelos contabiliza um triunfo e três igualdades em idêntico período.

Na classificação, o Gil Vicente passou a contar 22 pontos, seguindo provisoriamente no oitavo posto, enquanto o Paços de Ferreira totaliza 16, no 15.º lugar.

Veja o resumo do jogo.