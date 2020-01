II Liga. Dois primeiros tropeçam

O Farense empatou 0-0 contra o Sp. Covilhã, mas o Nacional não aproveitou e perdeu 3-1 em casa do Cova da Piedade, que estreava João Alves no comando técnico. Quem sorriu na jornada 17 foi o Mafra, que derrotou o Leixões, e está apenas a quatro pontos do líder.

Resultados jornada 17 II Liga

Farense 0-0 Sp. Covilhã

Ac. Viseu 0-0 D. Chaves

Casa Pia 2-2 Varzim

Cova Piedade 3-1 Nacional

Vilafranquense 1-1 Penafiel

Estoril 1-0 Académica

Oliveirense 1-1 Feirense

FC Porto B 2-1 Benfica B

Leixões 0-2 Mafra

Classificação

Farense 34

Nacional 33

Mafra 30

Sp. Covilhã 28

D. Chaves 27

Varzim 27

Estoril 25

Académica 24

Leixões 24

Ac. Viseu 24

Penafiel 23

Feirense 23

Benfica B 21

Oliveirense 19

FC Porto B 18

Vilafranquense 16

Cova Piedade 11

Casa Pia 9