GNR responde ao Feirense e justifica ação no final de jogo

A Guarda Nacional Republicana (GNR) responde, este domingo, ao Feirense que se queixou de carga injustificada contra os adeptos na partida contra a UD Oliveirense.

Segundo a GNR, a intervenção no final da partida ficou essencialmente a dever-se à ação de um adepto que de “uma forma inusitada e inesperada tomou uma atitude violenta, empurrando o elemento da força de segurança, proferindo ameaças e expressões injuriosas”.

De seguida, o mesmo adepto “verbalizou injúrias e ameaças, desta feita, de tal forma violenta e exaltada, que agrediu este militar da Guarda com socos no peito e braços”.

A partir daí, acrescenta a Guarda, foi “indispensável utilizar a força estritamente necessária para encaminhar o ora detido para fora da zona onde se encontravam os restantes adeptos que reagiram desproporcionadamente, sendo acionadas duas equipas do Destacamento de Intervenção que se encontravam de reserva”.

Os dois militares atingidos tiveram de receber “auxílio médico” a “ferimentos ligeiros”.

O Feirense tinha repudiado a carga policial.

Comunicado da GNR

“O Comando Territorial de Aveiro, através do Destacamento Territorial de Oliveira de Azeméis, no dia 18 de janeiro, desenvolveu o policiamento do espetáculo desportivo no Estádio Carlos Osório, entre a União Desportiva Oliveirense e o Clube Desportivo Feirense, jogo a integrar a LigaPro de Futebol 11.

No âmbito do jogo em apreço, aquando do golo do Clube Desportivo Feirense, os respetivos adeptos, que se encontravam na zona do estádio com condições especiais de acesso e permanência, subiram violentamente o gradeamento, resultando na abertura de porta de emergência, que existe entre essa separação física, injuriando e incentivando à violência contra os espetadores afetos à outra equipa. Foi necessária a intervenção da GNR para materializar um cordão de segurança, sendo possível restituir a ordem pública e sanando a contenda.

No final do jogo, verificou-se, de novo, que, após um lance desportivo associado a uma grande penalidade, alguns dos adeptos do Clube Desportivo Feirense treparam, violentamente, o gradeamento de metal, injuriando, incentivando à violência e cuspindo nos adeptos adversários, entre os quais menores e idosos, pelo que em ato contínuo, foi criado um cordão de segurança junto ao gradeamento, por forma a controlar a situação e a repor a ordem pública e acalmar a possível contenda que se poderia originar entre os adeptos.

Neste seguimento, um dos adeptos, com uma atitude exaltada, recusou-se a descer do gradeamento, tendo sido interpelado por um militar da Guarda com o intuito de acalmá-lo e fazer cessar a ação. De uma forma inusitada e inesperada este adepto tomou uma atitude violenta, empurrando o elemento da força de segurança, proferindo ameaças e expressões injuriosas. No seio da altercação, um outro militar, com o intuito de precaver um litígio de maior expressão, deslocou-se junto do adepto, solicitando para manter a calma, que não proferisse tais manifestações e que se deslocasse para longe do gradeamento. Nesse momento, o adepto verbalizou injúrias e ameaças, desta feita, de tal forma violenta e exaltada, que agrediu este militar da Guarda com socos no peito e braços.

Não se vislumbrando outra solução para fazer cessar o conflito e a violência, foi emanada voz de detenção ao adepto em causa. Tendo sido indispensável utilizar a força estritamente necessária para encaminhar o ora detido para fora da zona onde se encontravam os restantes adeptos que reagiram desproporcionadamente, sendo acionadas duas equipas do Destacamento de Intervenção que se encontravam de reserva, para a bancada dos adeptos do Clube Desportivo Feirense, por forma a sanar a contenda verificada.

Importa referir que, em resultado desta alteração da ordem, os militares apresentaram ferimentos ligeiros e que foi prestado todo o auxílio médico aos adeptos que apresentavam ferimentos ligeiros, registando-se apenas tratamento a um adepto com dores nas costas, que foi encaminhado para o Hospital de Santa Maria da Feira, assim como a devida assistência ao adepto detido.”