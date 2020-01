Famalicão reforça terceiro lugar

O Famalicão empatou na receção ao Marítimo (1-1), em jogo 17.ª jornada da I Liga de futebol, com golo no último instante e reforça pódio no campeonato.

Joel Tagueau, que está de regresso aos insulares, marcou o golo do Marítimo, aos 22 minutos, mas o espanhol Toni Martinez fez o empate para o terceiro classificado do campeonato ao minuto 96.

Com este empate, o Famalicão reforça o terceiro lugar, com 31 pontos, mais dois que os leões. Já o Marítimo termina a primeira volta com 20 pontos, no 11.º lugar.

Veja o resumo da partida.