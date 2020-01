Messi salva estreia de Setién no Barcelona

O único golo do jogo foi apontado por Leo Messi, aos 76 minutos, já depois da expulsão de Germán Sanchéz, no Granada, que tinha na baliza o português Rui Silva.

Com este triunfo, o Barça voltou a apanhar o Real Madrid no topo da classificação do campeonato, ambos com 43 pontos. Os merengues venceram no sábado o Sevilha por 2-1.