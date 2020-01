Liverpool derrota United e reforça liderança

O Liverpool venceu o Manchester United por 2-0, em partida da jornada 23 da Premier League.

Os golos dos reds foram apontados por Virgil Van Dijk e Salah, este já nos descontos.

A equipa de Klopp dominou a maioria da partida, tiveram dois golos bem anulados, mas os red devils ainda reagiram no segundo tempo.

Com mais esta vitória, o Liverpool reforça a liderança na liga inglesa, beneficiando do empate do Manchester City e da derrota do Leicester.

Agora, o Liverpool passa a somar 64 pontos, contra 48 do City e 45 do Leicester, e ainda tem uma partida em atraso. Já o Manchester United é quinto, com os mesmos pontos do Wolverhampton.