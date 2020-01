Adversário do FC Porto regressa a golear

O Bayer Leverkusen venceu em casa do Paderborn, por 4-1, em partida da jornada18 da liga alemã de futebol.

Os golos do adversário do FC Porto na Liga Europa foram apontados por Kevin Volland (2), Julian Baumgartlinger e Kai Havertz.

As partidas com os dragões para a Liga Europa estão marcadas para 20 e 27 de fevereiro.

Com este triunfo no regresso da Bundesliga após a paragem de inverno, o Leverkusen subiu ao sexto lugar da Bundesliga, com 31 pontos. Já o Paderborn é lanterna vermelha.

Na frente do campeonato está o RB Leipzig com 40 pontos.

Também este domingo, o Bayern Munique goleou o Herta por 4-0, com golos de Muller, Lewandowski, Thiago Alcantara e Perisic.