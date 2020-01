Silas. “Bruno Fernandes? Não sei"

O treinador do Sporting não sabe se pode contar com Bruno Fernandes na final four da Taça da Liga.

“Bruno Fernandes? Não sei, vou preparar o jogo com o Bruno, mas daqui até lá não sei o que vai acontecer”, referiu Jorge Silas.

Já sobre o jogo, o técnico dos leões considerou que “foi uma partida dividida e disputada” e reconheceu que “o Benfica foi melhor na primeira parte” e eles “melhor na segunda”.

“Tivemos boas ocasiões, não marcámos. Não tivemos tantas como no jogo do FC Porto. Fizemos um jogo razoável. Eles [Benfica] marcaram e nós não marcámos. Acho que o empate se ajustava”.

Na sala de imprensa, Silas refere que precisam “de reforços que nos ajudem”.

Sobre os maus resultados, o técnico não deixa dúvidas (“O responsável sou eu, não é mais ninguém”), apesar de não ter pegado na equipa no início da temporada.

O Sporting perdeu 2-0 em casa contra o Benfica.