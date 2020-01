​Rio confiante, Montenegro tranquilo. Candidatos à liderança do PSD já votaram

Os dois candidatos à liderança do PSD, Rui Rio e Luis Montenegro, já votaram para as diretas do partido que vão decidir este sábado quem será o próximo presidente do partido.



Na hora da votação, Rui Rio, que exerceu o seu direito de voto na sede do partido no Porto, garantiu aos jornalistas que está confiante, embora esteja preparado para todos os cenários.

“Estou confiante, mas tenho sempre que pôr dois cenários, nunca se sabe. Até podia ter que pôr três, mas o empate é difícil, estatisticamente difícil”, disse.

Um pouco mais a norte, em Espinho, votou Luis Montenegro.

“Estou muito tranquilo, espero que seja um dia de vitalidade, de democraticidade num grande departido e numa grande instituição que é o Partido Social Democrata”, afirmou.

Montenegro apelou ainda a que, seja quem for o vencedor, o partido se reúna “em torno daquele que vier a ser o escolhido”, para apresentar a Portugal “uma alternativa a este governo socialista que, como já percebemos, está a atrasar e a empatar o desenvolvimento do país”.

A segunda volta das eleições diretas do PSD é disputada entre o atual líder do partido, Rui Rio, e o antigo líder parlamentar Luís Montenegro, que foram os dois candidatos mais votados na primeira ronda, com 49,02% (15.546 votos) e 41,42% (13.137 votos), respetivamente.