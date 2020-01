PSD escolhe líder em segunda volta inédita

É uma primeira vez de uma segunda volta em eleições diretas do PSD.

Este sábado, os militantes do PSD escolhem entre Rui Rio, o atual líder, que teve mais votos no sábado passado (49%) e Luís Montenegro, o ex-líder parlamentar, que ficou com 41,4%, no fim de uma noite que começou com entusiasmo e teve momentos de desespero.

Miguel Pinto Luz conquistou 9,5%, que podiam ter feito a diferença para Rui Rio, mas são esses também que o antigo líder parlamentar espera que possam transferir-se para o seu lado.

Se não todos, pelo menos grande parte, que possa fazer virar o jogo este sábado, tal como viraram vários apoios que na primeira volta estavam com o vice-presidente da câmara de Cascais, casos de Miguel Relvas, de Marco António Costa, do antigo secretário-geral do partido, Matos Rosa, ou ainda do presidente da distrital de Lisboa, Ângelo Pereira. Para Rio passaram, entre outros, os apoios do antigo ministro Mira Amaral e do cientista Carvalho Rodrigues.

A semana de campanha para a segunda volta aqueceu com trocas de acusações de promessas de lugares em troca de apoios, que Luís Montenegro e Rui Rio fizeram um ao outro, e que ambos rejeitam sem concretizar.

Na primeira volta, o presidente do PSD teve ao todo mais 2.409 votos do que o antigo

líder parlamentar, que fez questão de dizer que o contador voltou a zeros, mas fez as contas para somar os seus votos e os de Miguel Pinto Luz e concluir que são mais 621 votos do que conseguiu Rui Rio.

Com a Madeira em boicote por não concordar com as regras do pagamento de quotas, todos os votos contam, incluindo os que na primeira volta ficaram em casa e podiam votar, que somam cerca de 9 mil militantes. Porto, Lisboa, Braga e Aveiro continuam a ser os distritos com maior poder de decisão, são os que valem mais votos, 57% do total.