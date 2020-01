"Mentira! Tenham vergonha!". Joacine exalta-se contra proposta de retirada da confiança política

A deputada única do Livre Joacine Katar Moreira reagiu este sábado, de forma exaltada, à proposta de retirada de confiança da assembleia do partido, gritando que os argumentos são “uma mentira absoluta”.

“Isto é inadmissível, isto é mentira, tenham vergonha, mentira absoluta!”, disse de forma exaltada a deputada, batendo no púlpito onde subiu para reagir às considerações contidas na resolução da 42.ª Assembleia do partido.

“Como é que isto é possível? Como ousam dizer isto?”, reiterou, gritando, enquanto a mesa do congresso pedia calma à deputada.

Numa declaração com aproximadamente 10 minutos, Joacine lembrou que apresentou ao congresso documentação com o trabalho elaborado ao longo de dois meses de mandato, apelando à sua consulta e repetindo que o relatório feito pela assembleia do partido está cheio de “inverdades”.