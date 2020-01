Livre adia decisão de retirada de confiança a Joacine Katar Moreira

O congresso do Livre decidiu adiar a decisão de retirar a confiança política à deputada Joacine Katar Moreira. Assim, serão já os novos órgãos do partido - que serão eleitos amanhã - a tomar a decisão.

Em cima da mesa estavam duas hipóteses: ou decidir já neste congresso ou passar o processo para os próximos órgãos sociais.

Ganhou a hipótese que delega a decisão para os próximos órgãos do partido - uma proposta que teve o apoio da própria Joacine Katar Moreira, Ricardo Sá Fernandes e Rui Tavares.

"Os próximos órgãos saberão concluir - não prolongar nem arrastar - esta decisão. Porque o Livre tem o dever de defender os seus princípios com firmeza e tem o direito de sentir a sua consciência tranquila por ter feito essa defesa de princípios da forma mais justa, mais democrática, mais transparente e também mais humana, para todas as pessoas envolvidas nesta questão", disse Rui Tavares no Congresso