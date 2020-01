​Joacine Katar Moreira acusa a direção do Livre de lhe ferir "a honra e a dignidade"

"Este relatório fere a minha honra e a minha dignidade. É um relatório cheio de inverdades: de algumas mentiras, de manipulação e de omissão. Eu olho e falo: qual é o motivo disto? O que é que faz com que membros do meu partido, dois meses depois da minha eleição - eu falo da minha eleição enquanto deputada única - façam um relatório cheio de inverdades. Qual é o motivo?", questionou a deputada.

A deputada discursou no congresso do partido, que decorrer este sábado em Lisboa. Uma intervenção de 22 minutos com muitas críticas ao grupo de contacto e à assembleia - os órgãos máximos de direcção do Livre. A deputada fala "um relatório cheio de mentiras e omissões".

Joacine Moreira a fala assim de "manipulação interna e externa" em todo o processo de retirada de confiança política que está em curso - e em discussão neste congresso.

"É inédito", conclui a deputada, acrescentando que o Livre também é um partido inédito.

No seu discurso, que terminou num tom exaltado, Joacine fez questão de frisar que no trabalho parlamentar não houve falha nenhuma no cumprimento dos ideais do partido - num discurso que foi um autêntico ajuste de contas com a direção.

À entrada para o congresso, a deputada disse que mesmo que, caso haja uma retirada de confiança política por parte do partido, a sua saída do Parlamento "está fora de questão".

[Em atualização]