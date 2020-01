​Joacine entende ter recebido “voto de confiança”, direção do Livre nega

A deputada do Livre Joacine Katar Moreira reconhece que o primeiro dia do congresso do Livre “foi complicadíssimo”, mas entende que recebeu um voto de confiança.



“A maioria dos membros o partido não está ansioso que me vá embora. Na minha ótica, isso é um voto de confiança”, disse aos jornalistas.

Joacine Katar Moreira disse ainda que terá de fazer uma reflexão a respeito da forma como vai “superar este violento escrutínio”.

Pedro Mendonça, do grupo de contacto ainda em funções, em resposta rejeitou que o congresso tenha dado qualquer voto de confiança à deputada. "Não se tratou, em absoluto de voto de confiança.", afirmou.

"Estamos crentes que os novos órgãos saberão avaliar dentro de tudo o que é legal e processual dentro do Livre para que seja tomada a decisão mais correta e que melhor sirva os portugueses, em primeiro lugar, os nossos eleitores e o partido", disse ainda Pedro Mendonça.



Os trabalhos do Congresso este sábado estão terminados, sendo retomados no domingo, às 10h00.