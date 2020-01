“Fora de questão”. Joacine garante que não renuncia ao mandato de deputada

Em declarações aos jornalistas à entrada do IX Congresso do Livre - que vota a retirada da confiança política na deputada - Joacine Katar Moreira garante que a saída do parlamento “está fora de questão”.

Quando questionada pelos jornalistas se, caso lhe fosse retirada a confiança política por parte do Livre, sairia do Parlamento, a única deputada do Livre, que nos últimos meses tem estado em rota de colisão com a direção do partido, disse apenas que essa solução “está fora de questão”.

Joacine Moreira está inscrita para falar na tribuna do congresso, que já começou os trabalhos.