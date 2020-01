Contagem de votos. Rui Rio vence eleições do PSD

Rui Rio venceu as eleições diretas no PSD. Numa altura em que a contagem de votos ainda decorre, o seu adversário Luis Montenegro já felicitou Rio pela vitória. O candidato derrotado à liderança do PSD fez um apelo a Rio para que devolva a união ao partido.

Na contagem de votos, às 22h34, com 258 secções apuradas e 60 por apurar, Rio tem 534% dos votos e Montenegro 47%.

Rio começou a contagem de votos a liderar, mas houve uma altura em que os votos estiveram divididos ao meio entre os dois candidatos.

Guarda foi a primeira distrital a encerrar a contagem de votos. Neste distrito, Rio venceu com 63,3% dos votos e Montenegro alcançou os 36,7%. Em Bragança também já fechou a contagem (54,7% para Rio e 45,3% para Montenegro, assim como em Castelo Branco (35% para Rio, 65% para Montenegro).

Os dois candidatos acompanham a noite de votos em unidades hoteleiras, Rui Rio no Poto, Montenegro em Lisboa.

Estavam inscritos 40.628 votantes. Ainda segundo os dados disponibilizados pelo PSD, a abstenção rondará os 18%.

Na sede nacional do PSD, em Lisboa, o secretário-geral adjunto Hugo Carneiro afirmou aos jornalistas que participaram no processo eleitoral 1.200 militantes, havendo ainda a registar mais 1.700 pessoas (no total das duas voltas) que fizeram a fiscalização da votação.

"São números que atestam a credibilidade do processo eleitoral", afirmou Hugo Carneiro à Lusa.

Rui Rio e Luís Montenegro disputaram hoje a segunda volta das eleições diretas para escolher o próximo líder do PSD.

O atual presidente do PSD foi o candidato mais votado na primeira volta das diretas - que se realizou há uma semana - com 49,02% dos votos expressos, enquanto o antigo líder parlamentar social-democrata conseguiu 41,42%. Miguel Pinto Luz, o terceiro candidato mais votado, obteve 9,55% (3.030 votos) e ficou fora da segunda volta.