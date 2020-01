Melhor barbeiro do país? É uma mulher e trabalha em Viseu

Na Avenida Emídio Navarro, junto ao rio Pavia, em Viseu, a Barbearia Osvaldo passa quase despercebida, não fosse o rodopio de gente, sempre a entrar e a sair do local de trabalho de Halyna Buchin Dyakun, 41 anos, natural de Lviv, na Ucrânia. Em 2019, venceu o maior evento nacional de barbeiros, o Challenge CACP BarberShop e faz parte da seleção, com 11 elementos, que vai representar Portugal, no OMC Hairworld 2020 - World Cup, em Paris.

Halyna reside em Viseu desde o campeonato europeu de futebol, o Euro2004. “O meu marido era jornalista, diretor de um jornal e sabíamos que havia o Euro 2004 e que ia haver muito trabalho, decidimos experimentar vida melhor”, no entanto, sublinha que “chegar onde chegou, custou muito, mas já passou”.