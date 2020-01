​Harry e Meghan perdem títulos reais a partir da primavera

Harry e Meghan vão perder os títulos reais a partir da primavera, deixam de receber fundos públicos e já não podem representar oficialmente a Rainha.



A decisão foi anunciada pelo num comunicado do Palácio de Buckingham, emitido este sábado.

O comunicado acrescenta que o casal decidiu devolver à coroa britânica as verbas gastas na renovação de Frogmore Cottage, a mansão nos arredores de Londres para onde foram viver depois do casamento, e que continuará a ser a sua residência no Reino Unido. De acordo com a imprensa, o casal ira devolver quase três milhões de euros.

Num outro comunicado, a Rainha Isabel II garante que Harry, Meghan e Archie serão sempre membros muito amados da sua família e diz compreender os “seus desejos por uma vida mais independente”.

Isabel II dirige ainda palavra especial a Meghan, mostrando-se orgulhosa da rapidez com que a norte-americana se tornou um membro da família.