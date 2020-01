Coronavírus. Autoridades não sabem se novo vírus chinês é transmissível entre humanos

As autoridades de saúde admitem que possa ter havido um caso de contágio entre pessoas do surto de pneumonia viral na China, mas afirmam que "não há uma indicação clara e sustentada de transmissão" entre humanos.

O Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa) refere que o caso de coronavírus importado do Japão tem uma história de contacto com uma pessoa com infeção respiratória aguda, mas não confirmada laboratorialmente.

Isto sugere que pode ter ocorrido uma transmissão de pessoa a pessoa, mas o ECDC reforça que não há ainda informações detalhadas.

"Não há indicação clara e sustentada de transmissão de pessoa a pessoa", indica o centro europeu.