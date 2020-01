V. Setúbal tem um novo presidente

Paulo Gomes é o novo presidente do Vitória de Setúbal para o triénio 2020-2023.

O empresário, de 50 anos, cabeça da lista D, conseguiu 873 votos, à frente do atual presidente. Vitor Hugo Valente teve 733 votos.

Foi batido o recorde de votantes: 2384.

Paulo Gomes, ex-vice-presidente de Vítor Hugo Valente, já falou aos jornalistas: “Este triunfo só podia ser dedicada a uma pessoa, ao meu pai [faleceu esta semana] que está orgulhoso e em paz. Prometemos trabalho já a partir de segunda-feira [a tomada de posse está marcada para as 18 horas, no Bonfim]. Amanhã [hoje] vamos estar todos no Jamor a apoiar a equipa".

Resultados:

Paulo Gomes: 875 votos

Vitor Hugo Valente: 731 votos

José Dias Mendes: 332 votos

Gaiveo Luzio: 246 votos

Chumbita Nunes: 181 votos

Votos brancos e nulos: 8 e 11