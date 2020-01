Rafa, caçador de leões

Juíz Vermelho

17 jan, 2020 Catedral da Luz 23:29

Vai ser uma noite muito mal dormida tanto para as bandas da Luz, como para as bandas dos viscondes do lumiar e para os de Contumil. Mas com uma diferença: na Luz não se dorme, porque se festeja. Em Contumil e no Lumiar, não se dorme porque se desespera ...