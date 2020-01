Carvalhal continua no Rio Ave

O Rio Ave garante que o treinador Carlos Carvalhal não vai deixar o clube.

Em comunicado, a equipa de Vila do Conde confirma o contacto do Red Bull Bragantino, do Brasil, mas reafirma que a possibilidade de saída “está afastada”.

Nota de esclarecimento:

“Ao fim de semanas de notícias e especulações, algumas sem qualquer fundamento ou repletas de imprecisões, a possibilidade da não continuidade do treinador Carlos Carvalhal, ao comando do projeto do Rio Ave FC, está afastada.

O Red Bull Bragantino contactou o Rio Ave FC, através de um emissário, dando conta do interesse em Carlos Carvalhal.

Foi-lhe transmitida a posição do Rio Ave FC sobre prescindir dos serviços do treinador.

Estabelecido um prazo de resposta sem que tal tenha acontecido, damos por encerrado o assunto, pelo que, Carlos Carvalhal é e será treinador do Rio Ave FC, liderando o projeto com o qual nos comprometemos desde o primeiro dia.”

O técnico também já comentou a situação, reafirmando que está bem no Rio Ave.

“Estou focado no meu trabalho no Rio Ave e sinto-me bem. São situações normais. Como já tinha dito sempre depositei confiança em António Campos e continuo a fazer o meu trabalho”, referiu Carvalhal.