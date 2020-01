O treinador Carlos Pinto apresentou a demissão do comando técnico do Leixões.

A SAD do clube aceitou o pedido do técnico numa reunião realizada após a derrota (2-0) deste sábado com o Mafra.

A equipa de futebol vai ser orientada interinamente por Bruno China, ex-jogador do clube e atual técnico dos Sub-23.

O Leixões soma três derrotas e quatro empates nos últimos sete jogos do campeonato e ocupa o nono lugar, com 24 pontos.