Benfica ganha dérbi nos Sub-23

O Benfica venceu, fora, o Sporting por 2-1 na 26.ª jornada da Liga Revelação.

Os leões, a jogar em casa, marcaram primeiro, por Rodrigo Fernandes, logo aos 5 minutos.

No entanto, as águias viraram o marcador, ainda na primeira parte, por Diogo Capitão e Paulo Bernardo.

O jogo ficou marcado por vários golos anulados à equipa verde e branca. Destaque também para o regresso de Jovane Cabral, após lesão, nesta partida de sub-23 e para a expulsão de Rodrigo Fernandes perto do fim.

Com este triunfo, os encarnados reforçaram a liderança do campeonato Revelação, agora com 57 pontos.

Resultados:

Sp. Braga 1-2 Cova da Piedade

D. Aves 1-0 Estoril

Famalicão 1-2 Belenenses

Portimonense 1-3 Rio Ave

Sporting 1-2 Benfica

Marítimo - Feirense

Leixões - Vitória Guimarães

Vitória Setúbal - Académica