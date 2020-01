Mourinho ficou (literalmente) a milímetros da vitória

O Tottenham empatou 0-0 com o Watford, em partida da jornada 23 da liga inglesa.

A formação londrina somou o quarto encontro consecutivo sem vencer (dois empates e duas derrotas).

Os anfitriões, com Domingos Quina no banco, tiveram igualmente uma enorme oportunidade, a melhor do encontro, aos 70 minutos, quando Troy Deeney desperdiçou uma grande penalidade, defendida pelo guarda-redes argentino Paulo Gazzaniga.



Na classificação, o Tottenham subiu, provisoriamente, ao sétimo lugar, com 31 pontos, enquanto o Watford, que tinha vencido os últimos três encontros, somou, ainda assim, o sexto jogo consecutivo sem perder e é 16.º, com 23.