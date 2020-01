Adversário do Sporting na Liga Europa goleia

O Istambul Basaksehir venceu o Yeni Malatyaspor por 4-1, em partida da jornada 18 da liga turca.

O adversário do Sporting na Liga Europa está a um ponto do líder Sivasspor, que, no entanto, tem uma partida a menos.

Os golos da equipa de Istambul foram apontados por Visca, Demba Ba, Kahveci e Tekdemir, todos na primeira parte.

Já Jahovic fez o tento de honra do Yeni Malatyaspor.

Os jogos contra o Sporting para a Liga Europa estão marcados para 20 e 27 de fevereiro, primeira mão em Alvalade.