L. F. Vieira. “Não pensem que isto são favas contadas"

O presidente do Benfica coloca água na fervura dos adeptos encarnados e lembra o que aconteceu na época passada.

“Se ganharmos todos os jogos somos campeão. Este campeonato é muito competitivo e temos de respeitar toda a gente. Não pensem que isto são favas contadas e não queremos que ninguém recupere”, disse Luís Filipe Vieira.

O líder encarnado reforça que é necessário “continuar na mesma linha. Dentro desta casa trabalhamos para um objetivo claro e partindo desse pressuposto”.

“Faltam 17 jornadas e lutarmos para sempre campeões, respeitando os adversários. Foi assim hoje em Alvalade e não nos preocupamos o que acontece noutros campos”.

Na zona mista do estádio Alvalade, Vieira é questionado sobre terem investido 20 milhões de euros em Weigl e responde:

“Também fomos buscar um jogador por 17 milhões e se calhar vamos vender por 100 milhões de euros.”

O Benfica venceu 2-0 em Alvalade e aproveitou a derrota do FC Porto no Dragão para reforçar a liderança no campeonato para sete pontos de vantagem.