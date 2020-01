Bruno Lage. “Esta é a mesma vantagem que recuperámos no ano passado"

O treinador do Benfica põe água na fervura e lembra que a atual vantagem no campeonato é igual (sete pontos) à que os encarnados recuperaram na época passada.

“Fomos sempre a melhor equipa em campo e, como tal, esta vitória é justa mas são apenas três pontos que nos deixam confortáveis na liderança, mas esta é a mesma vantagem que recuperámos no ano passado”, lembrou.

Bruno Lage explica depois o que aconteceu na partida. “Aconteceu aquilo que prevíamos. Era fundamental a equipa ter ao longo dos 90 minutos um ritmo muito alto e foi o que fizemos, com uma pressão forte na frente”.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos encarnados aproveitou para deixar elogios ao Sporting: “constrói bem desde trás”.

Lage fala também do regresso de Rafa: “Hoje podia dizer que tirámos coelhos da cartola, mas nós fazemos alterações em função do que o jogo pede. Em função da pressão do Sporting, havia algum espaço entre linhas lá atrás que podíamos aproveitar. O Chiquinho e o Pizzi fazem-no bem e o Rafa tinha dado boas indicações contra o Lyon e está sempre preparado para jogar por dentro ou por fora”.

O Benfica venceu o Sporting por 2-0 em Alvalade e reforçou a liderança no campeonato, agora com sete pontos de vantagem sobre o FC Porto.