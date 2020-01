Salário mínimo europeu

Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez discutem a viabilidade da proposta da presidente da Comissão Europeia, que está longe de ser consensual nos países europeus.

Destaque também para a primeira polémica do novo Governo de Espanha, acusado de interferência política na Justiça.

O Visto de Fora desta sexta-feira olha ainda para a condenação de Portugal no caso do Meco e para a segunda volta das eleições no PSD.

E, na semana em que soubemos que nunca tivemos tantos estrageiros em Portugal, Olivier e Begoña explicam porquê.