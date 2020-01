Microsoft compromete-se a alcançar pegada de carbono negativa até 2030

Apesar de várias empresas norte-americanas já terem anunciado medidas para combater as alterações climáticas - sobretudo desde que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu retirar-se do Acordo de Paris – nenhuma tinha ainda colocado a fasquia na pegada negativa.

O presidente da Microsoft, Brad Smith, justificou esta “ambiciosa” meta como uma maneira de compensar todos aqueles que ainda não estão a tomar medidas para reduzir as emissões poluentes. “Embora o necessário para o mundo seja a neutralidade carbónica, aqueles que se podem dar ao luxo de se moverem mais rápido e ir além, devem fazê-lo”, afirmou, durante a conferência de apresentação .

Satya Nadella, diretor executivo, explicou que um dos objetivos é tornar negativo o total de emissões produzidas até 2030, o que significa que a empresa se compromete a eliminar da atmosfera mais carbono do que aquele que produz.

A empresa fundada por Bill Gates, em 1975, pretende ainda retirar do meio ambiente, até 2050, todo o carbono já produzido, de forma direta e indireta, pela empresa, desde o primeiro dia de funcionamento, há 45 anos.

As medidas que permitirão cumprir estes objetivos foram anunciadas em Washington e implicam a adoção de tecnologias de emissão negativa, como por exemplo, a plantação de novas florestas e o investimento na expansão das que já existem, o sequestro de carbono no solo, a captura direta de gases poluentes através de ventoinhas que os filtram e ainda o incentivo à bioenergia com captura de carbono.

Estes esforços ambientais implicarão gastos que serão assegurados pela taxa de carbono que a empresa tem vindo a cobrar, internamente, de acordo com as emissões de cada setor.

Até agora, para a definição da percentagem a cobrar eram contabilizadas o uso de eletricidade, os voos efetuados, as emissões diretas e outras atividades, mas a empresa pretende agora alargar ainda os indicadores.

As receitas obtidas por esta taxa serão investidas no cumprimento destas medidas, sobretudo na investigação de “tecnologia que ainda não existe atualmente”.

Nadella realçou que, "se as últimas décadas nos têm ensinado alguma coisa, é que a tecnologia, sem princípios, provoca mais mal que bem".