Jesé Rodríguez não conta para o dérbi

As ausência de Coates, castigado, e Vietto, lesionado, já estavam previstas. A novidade, na convocatória do Sporting para o dérbi, é a ausência de Jesé Rodríguez. Aguarda-se pela publicação do boletimo clínico para se perceber se Silas teve de prescindir do espanhol, ou se optou por prescindir dele.

De regresso à lista, em comparação com o jogo com o Vitória de Setúbal, estão Neto, Doumbia e Acuña. O guarda-redes Renan Ribeiro continua a treinar à margem do grupo e não entra no leque de disponíveis.

O Sporting-Benfica, em Alvalade, está marcado para logo à noite, às 21h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados

Guarda-redes: Luís Maximiano e Diogo Sousa;

Defesas: Ristovski, Ilori, Mathieu, Neto e Borja;

Médios: Doumbia, Acuña, Eduardo Henrique, Battaglia, Wendel e Bruno Fernandes;

Avançados: Rafael Camacho, Vietto, Gonzalo Plata, Luiz Phellype, Pedro Mendes e Bolasie.