Federação não despenaliza. Coates falha dérbi com o Benfica

Sebastian Coates vai mesmo falhar o dérbi desta sexta-feira entre Sporting e Benfica.

Bola Branca apurou que o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) concluiu não haver razão aos argumentos apresentados pelo Sporting no recurso interposto relativamente ao proibitivo cartão amarelo visto pelo defesa uruguaio na partida com o Vitória de Setúbal, no último sábado.

Desta forma, Coates não foi despenalizado. O próprio Sporting, que enviou o recurso para a FPF na terça-feira, logo após a publicação do mapa de castigos da jornada 16, já foi notificado da decisão, sabe igualmente Bola Branca.



Coates foi admoestado com o quinto amarelo da época aos 72' do encontro com os sadinos por falta sobre Mathiola e não será opção de Jorge Silas para a receção ao eterno rival da capital portuguesa.

Quer o sul-americano - através das redes sociais - quer a própria SAD do Sporting argumentavam, no recurso entregue no CD da FPF, o erro do árbitro Tiago Martins ao assinalar a falta, bem como o cartão amarelo exibido. Entendimento contrário tem, como se percebe, o órgão disciplinar federativo.

Desta forma, Silas contará com Mathieu, Tiago Ilori e Luís Neto, que já recuperou do pneumotoráx e vai ser convocado para o dérbi.

O Sporting-Benfica arranca às 21h15 de sexta-feira, no Estádio de Alvalade. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.