Sérgio assume que o Porto não pode tropeçar mais até ao final do campeonato

O FC Porto não pode voltar a perder pontos, até ao final do campeonato. Foi essa a mensagem transmitida pelo treinador, Sérgio Conceição, no final da derrota caseira com o Braga, esta sexta-feira, por 1-2.

"Tivemos muita infelicidade, num jogo ingrato em que não merecíamos perder pontos. Merecíamos ganhar, quanto mais perder. Já o empate era curto. Todos nós estamos insatisfeitos e, na segunda volta, não podemos cometer mais nenhum tipo de deslize, porque pode custar-nos caro", reconheceu o técnico portista, em declarações à SportTV.

O FC Porto pode entrar na segunda volta a sete pontos do Benfica, uma distância considerável. Sérgio Conceição assumiu a responsabilidade pela derrota com o Braga, mas destacou a "alma enorme" da equipa:

"O primeiro golo do Braga surge de uma situação de um canto surgido do nada. Fomos atrás do resultado. Até aos 10, 15 minutos, custou-nos a encaixar na forma de jogar no Braga, mas depois disso fomos superiores, com dois penáltis falhados e o golo. A segunda parte foi toda nossa. Houve uma ou outra situação que podíamos ter resolvido de outra forma e depois sofremos outro golo do nada. Foi um jogo muito ingrato."

Na roda da união, logo após o apito final, a mensagem de Sérgio Conceição aos jogadores foi clara: "Cabeça levantada, isto não acabou."