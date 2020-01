Sida. ​Medicamento que previne o VIH pode vir a ser dispensado nas farmácias

A diretora do Programa Nacional para a Infeção VIH/Sida admite que o medicamento que previne o VIH e que é de uso exclusivo dos hospitais possa vir a estar disponível nas farmácias para poder chegar a mais pessoas.



Cerca de 1.200 pessoas estão a fazer profilaxia pré-exposição da infeção por VIH (PrEP) em Portugal, mas para se atingir um valor desejável será preciso aumentar por dez o número destas pessoas, defendeu esta sexta-feira Isabel Aldir, num evento na Câmara de Lisboa, no qual o presidente da autarquia, Fernando Medina, anunciou que a capital portuguesa vai acolher em setembro a conferência internacional Fast-Track Cities 2020.

A médica infeciologista explicou que a PrEP, que consiste na toma de medicação antirretroviral por pessoas que não vivem com o VIH, mas que se encontram em situação de elevada vulnerabilidade à infeção, "funciona de uma forma muito robusta", mas para tirar "todos os dividendos em termos de saúde pública" seria necessário abranger entre 10 mil e 15 mil pessoas.

Para alcançar este objetivo, defendeu algumas estratégias como rever a forma como é disponibilizado este medicamento classificado pelo Infarmed como de uso exclusivo das farmácias hospitalares.

"Isso pode passar por alterar essa classificação para que possa também existir na farmácia comunitária como tantos outros", disse Isabel Aldir à agência Lusa no final do evento.

A diretora do Programa Nacional para a Infeção VIH/Sida e Hepatites Virais explicou que a profilaxia de pré-exposição assenta atualmente apenas na rede e nos clínicos que recebem as pessoas com infeção por VIH.

"Só que estamos a falar de uma prevenção e a prevenção deve estar o mais próximo possível da população e temos ainda de ter consciência de que estamos a tratar, por vezes, de populações que, por múltiplas razões, têm um acesso mais dificultado às estruturas formais de saúde", salientou.