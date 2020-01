Ministério da Saúde é contra agravamento das penas aos agressores de médicos e enfermeiros

O Ministério da Saúde é contra o agravamento das penas aos agressores de médicos e enfermeiros e defende que a solução passa antes pela prevenção. A posição assumida pelo secretário de Estado da Saúde no programa semanal da Renascença “Em Nome da Lei”.



António Lacerda Sales admite que o reforço da segurança é importante, mas diz que não é pela repressão que se combate a violência nos hospitais e centros de saúde.

“A aposta deve ser na prevenção”, contrariando assim o que os profissionais de saúde pedem na petição que entregaram esta semana na Assembleia da República, na sequência dos últimos episódios de violência de utentes contra médicos e enfermeiros.

Nestas declarações admite que factores como os tempos de espera podem contribuir para o aumento do número de agressões, mas argumenta que os médicos também mudaram de comportamento, “antes tinham um certo estigma mas agora passaram a notificar as ocorrências”.

Para baixar a tensão entre utentes e profissionais de saúde, António Lacerda Sales prescreve salas de espera nos hospitais com bom aspeto, com televisão, com revistas e alimentos leves”. Argumenta o secretário de Estado que “são soluções muitos simples, mas que ajudam a criar um ambiente de menor tensão”.

No entanto, Isabel Martins, uma das médicas que assinaram a petição para o agravamento das penas contra os agressores, considera que não é com chá e bolos que o Governo conseguirá baixar a tensão que se vive no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Também a bastonária da Ordem dos Enfermeiros defende que há outras prioridades quando se fala de criar condições nos hospitais. Ana Rita Cavaco cita o exemplo do hospital de Santarém, onde há vários meses não corre água quente nas torneiras do serviço de urgências.



A ministra da Saúde prometeu apresentar medidas até ao fim do mês para reduzir as agressões contra profissionais de saúde.