Governo admite aumentos além dos 0,3% e convoca sindicatos para nova ronda

Os sindicatos da administração pública estão a ser convocados pelo Governo para uma nova ronda negocial, anunciou a ministra da Modernização e da Administração Pública nesta sexta-feira.

Alexandra Leitão está a ser ouvida no Parlamento, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2020, e admitiu, em resposta a questões do PSD, que o Governo pode ir além dos 0,3% de aumentos salariais já anunciados.

Isto, apesar de, na sua intervenção inicial, ter mantido a versão de que os funcionários públicos vão ter aumentos salariais superiores a 3,5%.

Não obstante todas as críticas de aumentos salariais diminutos, Alexandra Leitão insiste que o reforço da despesa para a administração pública é real e anda perto dos 715 milhões de euros para 2020.





