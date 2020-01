​Função Pública. Nova ronda negocial sobre aumentos não chega para travar greve de dia 31

As novas reuniões com sindicatos para rever proposta de aumento salarial não chegam para desmarcar já a greve na função pública agendada para dia 31 de janeiro. É o que garantem os dirigentes sindicais ouvidos pela Renascença.



A ministra da Modernização e da Administração Pública anunciou, no parlamento, esta sexta-feira, que vão ser retomadas as negociações com os sindicatos, tendo em vista uma nova proposta de aumentos salariais.

O secretário-geral da FESAP, José Abraão, reconhece que o sinal é positivo, mas não é o suficiente. “Vamos manter o pré-aviso de greve, exigindo ao maior empregador que é o Estado que haja seriedade na negociação, porque por mais declarações de intenção públicas que se possam fazer não temos outra proposta que não seja 0,3% de aumento”, diz o sindicalista.

Na mesma linha, Ana Avoila, coordenadora da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, diz que “o sinal de abertura não é uma coisa má”, mas que não vão deixar cair as propostas que têm.

“Digam o que tem a propor e nessa altura depois falamos”, acrescenta a sindicalista.

Segundo a convocatória a que a agência Lusa teve acesso, a nova ronda para negociar salários deverá acontecer no dia 10 de fevereiro – já depois da greve geral da função pública, agendada para da 31 de janeiro, e quatro dias após a votação final global do Orçamento do Estado pra 2020, que vai decorrer em 6 de fevereiro.