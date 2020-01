Detidos cinco suspeitos da morte de jovem cabo-verdiano em Bragança

A Polícia Judiciária anunciou a detenção de cinco homens pelo homicídio do estudante Luís Giovani Rodrigues, de nacionalidade cabo-verdiana, que morreu em Bragança.

A Judiciária informa que na quinta-feira levou a cabo buscas domiciliárias, inquirições e interrogatórios de várias pessoas, suspeitas de estarem envolvidas nos acontecimentos. “Na sequência desta ação operacional, envolvendo investigadores e peritos da Polícia Judiciária, foram detidos cinco homens, com idades entre os 22 e os 35 anos, tendo sido apreendidos elementos probatórios relevantes”, revela a nota enviada à redação.

Os detidos vão ser sujeitos a primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.



O jovem de 21 anos Giovani Rodrigues morreu a 31 de dezembro no Hospital de Santo António, no Porto.

O caso chegou às autoridades de Bragança como um possível alcoolizado caído na rua sem menção a agressões ou ferimentos, segundo comandante dos bombeiros locais. Só depois de chegar ao local e avaliar a vítima é que a equipa de emergência descobriu um ferimento na cabeça e “verificou que se tratava de um possível traumatismo craniano”.

O jovem foi encontrado caído na Avenida Sá Carneiro (dia 21 de dezembro), mais de meio quilómetro e alguns minutos a pé do bar Lagoa Azul, onde terá estado com um grupo de amigos e onde terá começado uma desavença.

No sábado, o bar Lagoa Azul publicou nas redes sociais um esclarecimento a confirmar que na madrugada desse dia, “por razões desconhecidas, dois clientes envolveram-se em confrontos no bar”. “Nenhum dos envolvidos neste confronto era o Luís Giovani Rodrigues”, refere, lamentando a morte do jovem. Soube-se mais tarde que um dos envolvidos fazia parte do grupo com quem o estudante cabo-verdiano tinha saído.