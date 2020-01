Alunos dos 5.º e 6.º anos vão ter horário alargado

Quatro anos depois de ter sido anunciado pelo Governo, o Ministério da Edução garante que é desta que os alunos do 5.º e 6.º ano vão ter um horário alargado.

O Executivo determinou que os alunos do 2.º ciclo vão passar mais tempo na escola com aulas e atividades entre as 9h00 e as 17h00.

De acordo com o “Jornal de Notícias”, o projeto-piloto avança já em setembro, primeiro em dez agrupamentos. Só daqui a dois anos é alargado ao resto do país.