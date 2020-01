"Vocês ainda não viram nada". Greta Thunberg manifesta-se em Lausanne, em vésperas do Fórum de Davos

Greta Thunberg chegou ao final da manhã a Lausanne, rodeada por milhares de jovens e entoando palavras de ordem como “Sem natureza, sem futuro” ("Pas de nature, pas de futur”, no original em francês) ou “E 1, e 2, e 3 graus, é um crime contra a humanidade ("Et 1, et 2, et 3 degrés, c´est un crime contre l´humanité"), numa referência ao aquecimento global.

Nas ruas da cidade, os jovens carregaram uma faixa onde se lia “Vamos mudar o sistema, não o clima”, e ostentaram cartazes com referências aos grandes incêndios dos últimos meses na Austrália e ao recuo do gelo dos glaciares. Na marcha do movimento “Fridays For Future” participaram cerca de 15 mil pessoas, segundo números da organização.

Os apelos de Greta Thunberg, que já se tinha manifestado em Lausanne em agosto, tiveram particular aceitação nos últimos meses, com muitas cidades e cantões suíços a proclamar o estado de emergência climática, enquanto milhares de pessoas participaram nas greves pelo clima. Cerca de 100 mil estiveram em Berna, no final de setembro.