Nova exibição musculada de Giannis dá vitória aos Bucks

Os Milwaukee Bucks conquistaram a 37.ª vitória da temporada, ao derrotar os Boston Celtics, por 128-123. Giannis Antetokounmpo foi, uma vez mais, decisivo. Fez duplo-duplo: 32 pontos, 17 ressaltos e sete assistências.

Não foi, no entanto, o melhor marcador. Kemba Walker, apesar da derrota dos Celtics, teve noite inspirada, com 40 pontos, 11 ressaltos e três assistências.

Os Bucks são a melhor equipa da NBA, com 37 vitórias e seis derrotas. Estão na liderança da Conferência Este. Os Celtics, com 27 vitórias e 13 derrotas, estão no terceiro posto da mesma conferência.

NBA

Resultados

Milwaukee Bucks-Boston Celtics, 128-123

New York Knicks-Phoenix Suns, 98-121

New Orleans Pelicans-Utah Jazz, 138-132

Golden State Warriors-Denver Nuggets, 131-134

LA Clippers-Orlando Magic, 122-95