Rúben Amorim admite que o Braga teve "estrelinha" no Dragão

Rúben Amorim considera que o Sporting de Braga mereceu a vitória frente ao FC Porto, no Dragão. No entanto, admite que a sorte do jogo esteve do lado da sua equipa, nesta 17.ª jornada do campeonato.

"Os treinadores têm as suas qualidades, eu tenho as minhas qualidades, mas também é preciso ter a 'estrelinha'. A minha equipa teve-a. O Porto é muito forte e empurrou-nos muitas vezes para situações a que não estávamos habituados, e também falhou dois penáltis. Merecemos vencer, jogámos bem, tivemos a 'estrelinha' e conquistámos uma vitória muito importante", vincou o técnico, em conferência de imprensa.

Rúben Amorim não escondeu a satisfação de levar o Braga a uma vitória no Dragão, 15 anos depois, e vencer o terceiro de três jogos ao comando. Ainda assim, salientou que "os jogadores têm de perceber que são só três vitórias" e que, se perderem com o Moreirense, "volta tudo à estaca zero".

"Sim, foi um resultado histórico. Sim, foi uma vitória importante. Mas não é mais importante que o Moreirense", sublinhou Amorim.