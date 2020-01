Reforço em sexta-feira gorda

Os jogos grandes do dia na I Liga - FC Porto-Sp. Braga e Sporting-Benfica - estão em destaque nas manchetes dos jornais desportivos, esta sexta-feira. "6.ª feira gorda", titula "O Jogo". Dérbi de Alvalade é antecedido por escladante confronto no Dragão.

"Olhos nos olhos", escreve "A Bola". Nunca leões e águias se defrontaram com tamanha diferença na primeira volta. Mas dérbi é sempre dérbi. O Sporting-Benfica está marcado para as 21h15. O FC Porto-Sporting de Braga começa às 19h00. Jogos da última jornada da primeira volta do campeonato. Ambos com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

O "Record" também centra atenções nos jogos de hoje, mas puxa um reforço para manchete: "Sporar acertado". Faltam apenas garantias bancárias para o avançado esloveno ser confirmado como reforço do Sporitng. Hugo Viana esteve em Viena a fechar o negócio. Sporar, do Slovan de Bratislava, vai custar sete milhões de euros e mais um por objetivos.

Bruno Fernandes joga com o Benfica, esta noite, e o "Record" revela que o Sporting apresentou contraproposta ao Manchester United. Os ingleses ofereceram 50 milhões, mais 20 por objetivos. Os leões querem 60 mil~hoes, mais dez em objetivos concretizáveis.

Ainda no mercado, a Roma acena com 20 milhões de euros por Soares e o Mónaco também pensa em Zé Luís. Nota, também, para o apuramento do Académico de Viseu para as meias-finais da Taça de Portugal, depois de bater o Canelas 2010, por 1-0.