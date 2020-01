Marítimo rescinde com Luciano Nequecaur

Luciano Nequecaur chegou a acordo com o Marítimo para rescindir contrato e é um jogador livre para assinar por outro clube. O ponta de lança argentino, de 27 anos, deixa a Madeira, depois de meia época em que realizou dez jogos e não marcou qualquer golo.

Contratado ao Alebrijes, da segunda divisão do México, Nequecaur, de 1.92m, tinha contrato até 2021. A chegada de Joel Taegu, de regresso aos Barreiros, por empréstimo do Cruzeiro, retirava ainda mais espaço ao pouco que o argentina já tinha.

Além do Alebrijes, Nequecaur também representou o Venados, na segunda divisão mexicana. Marcou 25 golos em duas épocas. No seu país representou Lanús, All Boys, Olimpo e Nueva Chicago. O Marítimo foi a segunda experiência na Europa, depois de já ter jogador pelo Stranraer, da Escócia.