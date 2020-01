Hugo Miguel é o árbitro do dérbi Sporting-Benfica

Hugo Miguel é o árbitro escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação (CA) para apitar o dérbi da última jornada da primeira volta do campeonato, o Sporting-Benfica. Será auxiliado por Bruno Jesus e Ricardo Santos. O videoárbitro é Jorge Sousa.

O dérbi de Lisboa não é o único clássico do dia. No Dragão, há jogo entre FC Porto e Braga. Carlos Xistra é o árbitro nomeado pelo CA. Jorge Cruz e Marco Vieira vão assistir Xistra no relvado. Tiago Martins estará na Cidade do Futebol, em Oeiras, como videoárbitro.

O FC Porto-Braga arranca às 19h00. O Sporting-Benfica, em Alvalade, começa às 21h15. Jogos com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.