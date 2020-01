Manuel José vê um Sporting com "problemas" e um Benfica prejudicado pela paragem de Natal e Ano Novo, a horas do dérbi entre as duas equipas, a contar para a 17ª jornada da Primeira Liga.

O antigo treinador de leões e águias, em entrevista a Bola Branca, começa por lembrar que este é sempre um jogo sem favoritos.

"Apesar da diferença de comportamentos em campo e da diferença pontual é sempre um jogo muito complicado. À partida, nos dérbis não há favoritos. Curiosamente, quem está menos bem – por norma - é quem ganha. É sempre um jogo de resultado imprevisível, mas pode tornar-se mais previsível se o Benfica melhorar a qualidade de jogo, que perdeu depois da paragem", antevê Manuel José.

A "anedota" do nosso calendário e a "ansiedade" de Bruno

Segundo o técnico, de 73 anos, a equipa de Bruno Lage saiu mais fragilizada da paragem do campeonato, devido a uma calendarização que merece criticas. Já o problema leonino, é outro: duas ausências, "fundamentais", e um jogador à beira da saída.

"Esta paragem de três semanas do campeonato é uma coisa louca - esta calendarização da época em Portugal é uma anedota e o que importa é o dinheiro e mais nada – e o Benfica teve um recomeço difícil, depois de excelentes exibições. Estes dois últimos jogos menos conseguidos, com D. Aves e Rio Ave, deixam-me a dúvida [nesta altura] sobre se a diferença entre as equipas é muito grande. O Sporting tem um problema sério: o Bruno Fernandes. A fazer fé na imprensa, vai jogar já transferido para o Manchester United e a ansiedade vai ser muito grande. Ele vai querer fazer tudo muito bem, vai querer despedir-se com uma grande exibição e com uma vitória, mas ao mesmo tempo haverá receio de poder lesionar-se e o Benfica poderá tirar partido disso. O Coates e o Vietto, dois jogadores fundamentais, também não jogam", sustenta Manuel José, que acrescenta ainda que o resultado do FC Porto-Sp. Braga, imediatamente antes do dérbi, condicionará o embate de Alvalade.

Na sua opinião, o Benfica estará sempre mais pressionado a vencer. Manuel José explica porque pensa assim.

"Seja qual for o resultado, condiciona sempre. Se o Porto ganhar, a responsabilidade do Benfica é acrescida. Se o Porto empatar ou perder, há a responsabilidade de aumentar a diferença [para o FC Porto]. Numa situação ou noutra, o Benfica vai ser pressionado a ganhar este jogo em Alvalade. E se a equipa sentir essa responsabilidade, o comportamento da equipa vai ser condicionado", considera.

Manuel José entrou na história dos dérbis e... foi despedido

Manuel José esteve ligado a um dos dérbis de Lisboa que entrou para a história. Foi a 14 de Dezembro de 1986, na ronda 14 do campeonato, que o Sporting cilindrou o rival da Segunda Circular por 7-1. Mais do que o desfecho improvável, na memória do algarvio fica o facto de ter saído a seguir do clube de Alvalade. E ainda hoje é notório que o despedimento nunca lhe caiu bem.

"O Benfica estava muito melhor, ganhámos 7-1, fui despedido e o Benfica foi campeão (risos). Isto explica o que são os dérbis. Era impensável ganhar por um resultado daqueles, mas no futebol tudo pode acontecer", conclui.

Manuel José esteve em Alvalade em 1985/86 e entre 1988 e 1990. Depois, orientou o Benfica entre 1996 e 1998.