Quique Setién, o aprendiz de Cruyff tenta devolver ao Barcelona o jogo de Guardiola

No Barcelona, Quique Setién vai ter a oportunidade de orientar Lionel Messi, a quem dirigiu rasgados elogios em várias ocasiões.

"Ninguém se aproxima do nível de Lionel. Vi vários jogadores fazer coisas maravilhosas, mas não com o equilíbrio e a continuidade de Messi, durante 12,14 anos no ativo. Não sei se Pelé, mas mas ninguém conseguiu isso. Ele fá-lo em todos os jogos. É um luxo vê-lo todos os domingos, coincidir com ele", afirmou o técnico espanhol, então no Bétis, no final de um jogo frente ao Barcelona.

Durante 20 anos, o médio-ofensivo Quique Setién também se exibiu com grande constância. Três vezes internacional por Espanha, é um dos maiores da história do Racing Santander, clube da cidade natal. Em 87 recebeu Futre no Atlético de Madrid, clube pelo qual conquistou a Supertaça espanhola, numa final, a duas mãos, em que bateu o, agora seu, Barcelona.

Em 1996, aos 37 anos, entrou em colisão com o treinador Vicente Miera, seu antigo companheiro no Atlético, e com os dirigentes do Racing. Foi despedido e após alguns meses de inatividade assinou, a Sul, pelo Levante, onde nesse verão terminou a carreira de futebolista.

Iniciou, cinco épocas depois, o percurso de treinador. Aos 61 anos, chega onde sempre sonhou estar.

À agência EFE, Setién disse que não sonhava "ter um carro maior, nem uma casa maior, senão ser feliz", e que não aspirava a "treinar uma equipa melhor, mas sim uma equipa que sente realmente o mesmo" que ele e que o entenda.

Não há equipa que melhor encaixe nas ideias e sonhos de Quique Setién que o Barcelona. Daí que, quando questionado, em maio de 2019, pela rádio "Cadena SER", se gostaria de treinar o clube catalão no futuro, o técnico não tenha hesitado na resposta: "Claro que gostaria de treinar o Barcelona."

A estreia de Quique Setién como treinador do Barcelona está marcada para domingo, às 20h00, em Camp Nou. Os catalães, que lideram a La Liga, em conjunto com o Real Madrid, recebem o Granada, décimo classificado.