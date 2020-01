O que fazem a Bordallo Pinheiro, a Vista Alegre e Cláudia Schiffer juntos? Borboletas...

A nova coleção está a ser apresentada, até 21 de janeiro, na Maison & Objet, em Paris – o primeiro certame internacional a conhecer as peças.

Na Vista Alegre, esta parceria originou três novas jarras, produzidas com a “complexa técnica ‘incalmo’, frequentemente utilizada na Idade Média”. São peças sopradas e manuseadas sem molde, enquanto as cores são fundidas a quente, horizontalmente, sem serem misturadas.

As criações da ex-modelo alemã destacam-se pela “pintura manual artística, com um carácter mais mesclado e abstrato”, refere a Bordallo.

O gosto e a visão pessoal que Cláudia Schiffer tem do campo inglês, aliados ao naturalismo decorativo, sem esquecer a vocação funcional das peças são a marca da nova coleção da Bordallo Pinheiro e da Vista Alegre.

Além desta coleção, a Bordallo Pinheiro conta este ano com mais algumas novidades. A coleção “Ananás” tem uma nova cor: o branco mate. Na coleção “Jarros”, há duas novas peças: o jarro couve e o jarro tomate.

A Vista Alegre acrescentou três peças à coleção Amazónia, feita por pintores da fábrica e da tribo Kayapó, que é uma parceria com a ONG brasileira Ecoarts Amazônia, em que parte da receita reverte para o reflorestamento da zona de Mato Grosso.

A marca entrou também na decoração da casa com as coleções Duality e Ivory. E apresenta novidades nas colaborações com Marcel Wanders ou Ross Lovegrove e o prato calendário 2020, ilustrado por Philippine Poplu.